За українським законодавством відмова від проведення огляду на стан сп’яніння рівноцінна керуванню напідпитку. За такі дії передбачене досить суворе покарання.

За керування автомобілем в стані сп’яніння передбачено 17000 грн. штрафу з позбавленням права керування на 1 рік.

Відповідно до закону, якщо інспектор під час зупинки автомобіля побачить явні ознаки алкогольного сп’яніння, водій повинен пройти на вимогу поліцейського огляд на стан сп’яніння.

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Однак, іноді на місці зупинки виникає конфлікт між водієм та поліцейським, і тоді інспектор одразу починає бачити такі “явні” ознаки без їх фактичної наявності. Для водія ж довести, що таких ознак на момент зупинки не існувало, майже не реально.

У такому випадку інспектор одразу пропонує водієві під відеозапис пройти відповідний тест. А водій, не будучи проінформований про відповідальність за такі дії, “розігрітий” конфліктом з інспектором, відмовляються від проходження огляду. І вважає, що йому за це нічого не буде.

Проте, відповідальність за відмову пройти огляд рівноцінна відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Таким чином, фактично тверезий водій, який відмовився пройти огляд, повертається додому зі складеним протоколом за ст. 130 КУпАП.

Тому тверезому водієві не слід вестись на таку провокацію і в жодному разі не слід відмовлятися від проходження огляду. Адже за цю відмову можна отримати 17 000 грн. штрафу та позбутись права керування на 1 рік.

Щодо детальної процедури огляду на стан алкогольного сп’яніння читайте у наших попередніх публікаціях.