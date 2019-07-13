Автомобили были новые, однако их спишут и продадут через страховые аукционы Copart и IAAI, из которых украинцы покупают автомобили.

В американском штате Невада 10 июля произошла масштабная авария поезда. К счастью, никто из людей не пострадал, а вот автомобили повреждены существенно.

С рельсов сошли 33 вагона поезда, часть из которых упала с насыпи. Расчистку путей планировали завершить к 12 июля.

Среди поврежденных автомобилей – новые Jeep Gladiator (который только вышел на рынок), Jeep Wrangler, Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD. Основная масса автомобилей восстановлению не подлежит.

Напомним, что инкассаторы разбросали по дороге 175 тысяч долларов.