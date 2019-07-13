Автомобілі були нові, однак їх спишуть та продадуть через страхові аукціони Copart та IAAI, з яких українці купують автомобілі.

В американському штаті Невада 10 липня сталася масштабна аварія потягу. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а от автомобілі пошкоджені суттєво.

З рейок зійшли 33 вагони потягу, частина з яких впала з насипу. Розчищення шляхів планували завершити до 12 липня.

Серед пошкоджених автомобілів – нові Jeep Gladiator (який тільки-но вийшов на ринок), Jeep Wrangler, Chevrolet Silverado HD і GMC Sierra HD. Основна маса автомобілів відновленню не підлягає.

Нагадаємо, що інкасатори порозкидали по дорозі 175 тисяч доларів.