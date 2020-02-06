В прошлый раз подобный инцидент закончился трагически, здесь обошлось без терроризма и жертв.

Инцидент произошел во время торжественного мероприятия в честь футбольной команды Kansas City Chiefs на улицах города Канзас в штате Миссури.

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2 февраля команда Chiefs выиграла самый значительный чемпионат по американскому футболу, так называемый "Супербоул", у San Francisco 49ers. Это была первая победа команды в чемпионате с 1969 года. Город решил почтить спортсменов парадом.

Один из болельщиков так радовался за команду, что почувствовал чемпиона и в себе, и на своем Ford Taurus прорвал ограждение и проехал по “коридору” для парада. Многочисленные правоохранители, которые были рядом, со всех сторон бросились ему наперерез, действуя при этом достаточно агрессивно. К счастью, во время головокружительных событий, никто не пострадал.

После задержания выяснилось, что в машине находилось два человека, водитель и пассажир были изрядно навеселе. Истинные мотивы их действий остаются невыясненными, и полиция отвергла самую тяжелую версию – терроризм, сообщает KCTV News 5.

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