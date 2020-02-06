Минулого разу подібний інцидент закінчився трагічно, тут обійшлось без тероризму та жертв.

Подія трапилась під час урочистого заходу на честь футбольної команди Kansas City Chiefs на вулицях міста Канзас у штаті Міссурі.

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2 лютого команда Chiefs виграла найзначніший чемпіонат з американського футболу, так званий “Супербоул”, у San Francisco 49ers. Це була перша перемога команди у чемпіонаті з 1969 року. Місто вирішило вшанувати спортсменів парадом.

Один із вболівальників так радів за команду, що відчув чемпіона і в собі, тож на своєму Ford Taurus прорвав огорожу та проїхав “коридором” для параду. Числені правоохоронці, що були поруч, з усіх боків кинулись йому навперейми, діючи при цьому досить агресивно. На щастя, під час карколомних подій, ніхто не постраждав.

Після затримання з’ясувалось, що в машині знаходилось двоє людей, водій та пасажир були добряче напідпитку. Справжні мотиви їх дій залишаються нез’ясованими, та поліція відкинула найважчу версію – тероризм, повідомляє KCTV News 5.

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