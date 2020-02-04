Запаркований у смузі громадського транспорту Aston Martin “поламався”, щоб не платити штраф.

На смузі маршрутного транспорту, що на столичному бульварі Лесі Українки, в більшості випадків стоять дорогі автомобілі. Однак кожен з них паркується на смузі громадського транспорту та не бажає платити штраф. А тим часом тролейбуси висаджують пасажирів у другій смузі руху.

Серед порушників – власник Aston Martin вартістю близько $100 тис., який залишив своє авто під зупинкою громадського транспорту і навіть під час роботи поліції хотів тихенько втікти. А коли поліція поцікавилась причиною зупинки в забороненому місці, він сказав, що машина поламалася. Втім, це не завадило поліцейським виписати штраф у 510 грон за зупинку в місці, яке заважає руху транспорту.

Нагадаємо, що пішоход серйозно пошкодив машину, яка була неправильно припаркована.