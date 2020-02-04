Запаркованный на полосе общественного транспорта Aston Martin “поломался”, чтобы не платить штраф.

На полосе маршрутного транспорта, на столичном бульваре Леси Украинки, в большинстве случаев стоят дорогие автомобили. Однако каждый из них паркуется на полосе общественного транспорта и не желает платить штраф. А тем временем троллейбусы высаживают пассажиров во второй полосе движения.

Среди нарушителей – владелец Aston Martin стоимостью около $100 тыс., который оставил свое авто под остановкой общественного транспорта и даже во время работы полиции хотел тихонько уйти. А когда полиция поинтересовалась причиной остановки в запрещенном месте, он сказал, что машина поломалась. Впрочем, это не помешало полицейским выписать штраф в 510 грон за остановку в месте, которое мешает движению транспорта.

Напомним, что пешеход серьезно повредил машину, которая была неправильно припаркована.