Відбулася офіційна презентація застосунку "Дія", завдяки якому відпала необхідність возити з собою водійські документи.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що застосунок “Дія” був розроблений за півроку, і за його інформацією, Україна - третя країна Європи, яка має щось подібне. Окрім того, на створення цього додатку не було витрачені бюджетні гроші.

Корисне посилання: де скачати додаток “Дія”

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що в найближчі три роки планує оцифрувати абсолютно всі державні послуги. А за 2020 рік цих послуг буде близько 50. Додаток “Дія” – це перший крок до оцифровування документів, щоб не потрібно було їх возити з собою і шукати при необхідності. Окрім того, він розширює функціонал цих документів – наприклад, за допомогою застосунку можна буде купити квиток на літак.

За словами керівника проекту «Дія» Мстислава Баніка, електронні посвідчення водія доступні для 61% українських водіїв та 69% транспортних засобів. Таким чином, з 9,5 мільйонів людей, котрі мають водійські посвідчення в Україні, приблизно 6,5 мільйонів можуть завантажити їх на свій смартфон та не возити більше ці документи з собою.

За інформацією міністра МВС Арсена Авакова, минулоріч поліція оштрафувала водіїв за те, що в них не було при собі посвідчення водія, на 194 млн гривень. Тепер цього штрафу можна уникнути, оскільки документи будуть у смартфоні.

Розробник Мстислав Банік розповів, що під час роботи над додатком розробники стикнулись з рядом проблем. Зокрема, в базі даних МВС не було фотографій водіїв, тому їх імпортували з реєстру ДМС.

11 грудня розпочались випробування додатку “Дія”, до яких було залучено 32 тисячі бета-тестувальників.

Під час тестування допрацювали застосунок, протестували службу підтримки.

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За кілька тижнів розробили систему верифікації документів для водіїв, створили генерацію QR-коду для сканування. Він “живе” 3 хвилини, чого достатньо для підтвердження справжності документу під час перевірки поліцейським чи іншими держорганами. Адже цей QR-код також сканується камерою поліцейського планшету.

Дивіться презетацію додатка “Дія”:

На сьогодні 71% звернень до служби підтримки “Дії” обробляється автоматично – чат-ботами.

Серед планів розвитку додатку “Дія” - внести в смартфон ще й автоцивілку, щоб водій зміг не возити одразу три документи, передбачені Правилами дорожнього руху.

Окрім того, йде робота над внесенням у “Дію” студентського квитка та паспортів (ID-картки та закордонного паспорту). Приблизно в березні “Дія” перестане тарифікуватися мобільними операторами і доступ до інтернету при користуванні додатком буде абсолютно безкоштовним.

Амбітна мета розробників – до кінця 2020 року дати доступ до “Дії” 10 мільйонам активних користувачів.

Нагадаємо, що реєстрація ГБО подорожчала на 100 євро.