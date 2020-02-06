Состоялась официальная презентация приложения "Дія", благодаря которому отпала необходимость возить с собой водительские документы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что приложение "Дія" было разработано за полгода, и по его информации, Украина – третья страна Европы, которая имеет что-то подобное. Кроме того, на создание этого приложения не были потрачены бюджетные деньги.

Полезная ссылка: где скачать приложение "Дия"

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в ближайшие три года планирует оцифровать абсолютно все государственные услуги. А за 2020 год этих услуг будет около 50. Приложение "Дія" – это первый шаг к оцифровке документов, чтобы не нужно было их возить с собой и искать при необходимости. Кроме того, оно расширяет функционал этих документов – например, с помощью приложения можно будет купить билет на самолет.

По словам руководителя проекта "Дія" Мстислава Баника, электронные удостоверения водителя доступны для 61% украинских водителей и 69% транспортных средств. Таким образом, с 9,5 миллионов людей, имеющих водительские удостоверения в Украине, примерно 6,5 миллионов могут загрузить их на свой смартфон и не возить больше эти документы с собой.

По информации министра МВД Арсена Авакова, в прошлом полиция оштрафовала водителей за то, что у них не было при себе водительского удостоверения, на 194 млн гривен. Теперь этого штрафа можно избежать, поскольку документы будут в смартфоне.

Разработчик Мстислав Баник рассказал, что во время работы над приложением разработчики столкнулись с рядом проблем. В частности, в базе данных МВД не было фотографий водителей, поэтому ее импортировали из реестра ДМС.

11 декабря начались испытания приложения "Дія", к которым были привлечены 32 тысячи бета-тестировщиков. Во время тестирования доработали приложение, протестировали службу поддержки.

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За несколько недель разработали систему верификации документов для водителей, создали поколение QR-кода для сканирования. Он "живет" 3 минуты, чего достаточно для подтверждения подлинности документа при проверке полицейским или другими госорганами. Ведь этот QR-код также сканируется камерой полицейского планшета.

Смотрите презетацию приложения "Дия":

На сегодня 71% обращений в службу поддержки "Дія" обрабатывается автоматически – чат-ботами.

В планах развития приложения "Дія" – внести в смартфон еще и автогражданку, чтобы водитель смог не возить сразу три документа, предусмотренные Правилами дорожного движения.

Кроме того, идет работа над внесением в "Дія" студенческого билета и паспорта (ID-карты и загранпаспорта). Примерно в марте "Дія" перестанет тарифицироваться мобильными операторами и доступ к интернету при пользовании приложением будет абсолютно бесплатным.

Амбициозная цель разработчиков – до конца 2020 года дать доступ к "Дія" 10 миллионам активных пользователей.

Напомним, что регистрация ГБО подорожала на 100 евро.