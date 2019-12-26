Ужесточить наказание для водителей хотят также еще за несколько правонарушений.

Законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, что приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду, сообщает пресс-служба МВД. Решение инициировано по результатам встречи заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко с представителями общественных организаций и велосипедистами.

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МВД предложит правительству внести изменения в Кодекс Украины об админнарушениях, Уголовный кодекс, законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Размеры штрафов планируют увеличить за ряд административных правонарушений:

превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн);

оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев;

управление авто лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас-510 грн).

Среди других инициатив МВД является снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность с 20 км до 10 км, и предложение не относить управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в поле уголовной ответственности. Однако, в случае наезда на человека, совершенного водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, ответственность будет строже.

Справка: за 10 месяцев 2019 года полиция зафиксировала 129 тысяч ДТП, из которых более 21 тысячи – с пострадавшими. Травмированы более 26 тысяч человек, погибло 2716. Составлено 96 тысяч административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 Куоап).

Также Антон Геращенко добавил, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования, планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости. “Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 тысячи случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где совершается наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями”, – отметил заместитель министра внутренних дел.

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