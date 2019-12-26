Посилити покарання для водіїв хочуть ще за кілька правопорушень.

Законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі, невдовзі будуть спрямовані у Верховну Раду, повідомляє прес-служба МВС. Рішення ініційоване за результатами зустрічі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко з представниками громадських організацій і велосипедистами.

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МВС запропонує уряду внести зміни до Кодексу України про адмінпорушення, Кримінального кодексу, законів “Про дорожній рух” та “Про Національну поліцію”.

Розміри штрафів планують збільшити за низку адміністративних правопорушень:

перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год – 3400 грн (наразі 510 грн);

залишення місця ДТП – 3400 грн (зараз 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на 6 місяців;

керування авто особою, яка не має на це права – 10 200 грн (зараз 510 грн).

Серед інших ініціатив МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до поля кримінальної відповідальності. Однак, у разі наїзду на людину, вчиненого водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, відповідальність буде суворішою.

Довідково: за 10 місяців 2019 року поліція зафіксувала 129 тисяч ДТП, з яких понад 21 тисяча – із потерпілими. Травмовано більше 26 тисяч людей, загинуло 2716. Складено 96 тисяч адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Також Антон Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості. “Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості наразі працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

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