Короп мав потрапити на різдвяний стіл в запеченому вигляді, але в нього були інші плани.

62-річна пані з Чехії поверталась додому з магазину, де придбала, серед інших продуктів, живу рибу. Пластиковий пакунок з покупками вона поклала на переднє сидіння своєї Skoda Felicia і це було її великою помилкою.

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Проїжджаючи через село поблизу Ческа-Липа, водійка втратила керування, зламала дорожній знак та врізалась в бетонний стовп, через раптовий напад на неї коропа. Риба вистрибнула з пластикового пакунку прямо на коліна водійки, від несподіванки вона втратила керування та з’їхала з дороги.



Фото: винуватець аварії – короп / Novinky.cz

У результаті ДТП жінка-водій отримала травми середнього ступеня тяжкості: медики відправили постраждалу на гелікоптері в лікарню з переломом в області щиколотки та забоєм грудної клітини.

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