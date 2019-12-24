Кулінарні рецепти стверджують, що для запікання м'яса в духовці потрібно виставити температуру на 180-200 градусів за Цельсієм. Однак виявляється, що достатньо й 80. Просто потрібно трохи більше часу. А от духовка для цього може й не знадобитись.

Наразі в Південній півкулі панує справжнє літо, температура на вулиці сягає 40о С. При цьому повітря в закритому просторі прогрівається значно сильніше. Настільки, що салон автомобіля перетворюється на духову піч.

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Стю Пенгеллі з Австралії використав свій старенький Datsun Sunny для запікання півторакілограмового шматка свинини, котрий просто поклав на водійське сидіння. Того дня температура повітря сягала 40о С, а в салоні зачиненої машини була зафіксована на позначці 81о С. Цього виявилось достатньо, аби за 10 годин приготувати смачну соковиту буженину.

“Я відстежував температуру щогодини”, – пояснює автор відео у коментарях. З сьомої ранку до десятої салон прогрівся до 51 градуса, а вже о першій годині пополудні температура сягнула 80 градусів за Цельсієм. Також Стю зазначає, що його старий автомобіль вже не має ущільнювачів на вікнах, а в даху машини є дірка від іржі – якби салон був герметичнішим, температура в салоні була б ще вищою.



Пенгеллі каже, що своїм відео хотів показати, наскільки небезпечно залишати домашніх тварин чи, тим більше, дітей в машині під сонцем.

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