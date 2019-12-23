Та кому взагалі потрібен той багажник, коли ззаду є така чудова полиця.

Висоту ялинки власник автомобіля, вочевидь, узгодив з габаритами антикрила. Якщо знадобиться ялинка більшого розміру, він просто закріпить її вздовж машини.

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Минулого року саме так вчинив українець на Ferrari, що катався вулицями Лондона з ялинкою на даху. Народна мудрість говорить, що нужда ввічлива, а голь догадлива, але й тим, хто при грошах, теж іноді треба проявляти кмітливість.

Автомобіль з хвойним спойлером – це Vaydor G35 від фірми Vaydor Exotics з Флориди. Спортивне купе випускають дрібними серіями, а основою для нього служить Infiniti G35. Тюнери зберігають близько 90 відсотків вузлів і агрегатів донора, при цьому повністю змінюючи кузов та інтер'єр. У рух автомобіль приводить оригінальний мотор Nissan V6 об'ємом 3,5 літра, однак його продуктивність збільшена з 280 до 400 кінських сил. Форсований двигун дозволяє спорткару прискорюватись з місця до першої сотні за 3,5 секунди.

Вартість конверсії Infiniti G35 в ефектний суперкар складає близько 40 тисяч доларів, що, навіть разом з ціною донора, є досить доступним варіантом отримати автомобіль з виглядом та характеристиками суперкара. І недоліками суперкара: малим дорожнім просвітом та відсутністю місця для поклажі.

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