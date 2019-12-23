И кому вообще нужен тот багажник, когда сзади есть такая замечательная полка.

Высоту елки владелец автомобиля, видимо, согласовал с габаритами антикрыла. Если понадобится елка большего размера, он просто закрепит ее вдоль машины.

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В прошлом году именно так поступил украинец на Ferrari, что катался по улицам Лондона с елкой на крыше. Народная мудрость говорит, что нужда вежлива, а голь догадлива, но и тем, кто при деньгах, тоже иногда надо проявлять смекалку.

Автомобиль с хвойным спойлером – это Vaydor G35 от фирмы Vaydor Exotics из Флориды. Спортивное купе выпускают мелкими сериями, а основой для него служит Infiniti G35. Тюнеры сохраняют около 90 процентов узлов и агрегатов донора, при этом полностью меняя кузов и интерьер. В движение автомобиль приводит оригинальный мотор Nissan V6 объемом 3,5 литра, однако его производительность увеличена с 280 до 400 лошадиных сил. Форсированный двигатель позволяет спорткару ускоряться с места до первой сотни за 3,5 секунды.

Стоимость конверсии Infiniti G35 в эффектный суперкар составляет около 40 тысяч долларов, что, даже вместе с ценой донора, является достаточно доступным вариантом получить автомобиль с видом и характеристиками суперкара. И недостатками суперкара: малым дорожным просветом и отсутствием места для поклажи.

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