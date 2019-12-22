Искусство – материя нестабильная и неопределенная. Что нравится одним, других оставляет равнодушными, а еще кому-то кажется неприятным. Этот Phantom – отличный тому пример.

Мягко говоря, это Rolls-Royce Phantom вызывает неоднозначные эмоции. Особенно для тех, кто любит автомобили и не слишком разбирается в современном искусстве.

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Автопроизводители, при случае, сотрудничают с известными художниками и создают арт-кары. Недавно мы рассказывали о подобном художественном проект BMW. Другое дело, когда за дело берутся художники без официального согласия производителя. В таких случаях рождаются "шедевры", подобные тому, что показан на фото.

Автором расписной Rolls-Royce Phantom стал американский уличный художник Брэдли Теодор. Автомобиль был сфотографирован в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому можно предположить, что он был создан по заказу, поэтому уже имеет своего владельца и просто ждет его в автосалоне. Неизвестно, кто является владельцем этого мобильного стрит-арта, но компания Abu Dhabi Motors разместила фотографии на своей странице в Facebook с подписью: "Теодор потряс мир современного искусства этим впечатляющим сочетанием цветов, своей страстью к моде и индивидуальностью. Вот что происходит, когда искусство и роскошь объединяются в одном месте".

Фото: Rolls-Royce Phantom от Брэдли Теодора / Carakoom

Работа выполнена в фирменном стиле художника, давать оценку его новому творению разрешим искусствоведам. Хорошо, хоть салон лимузина остался нетронутым.

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