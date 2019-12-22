Мистецтво – матерія нестабільна та непевна. Що подобається одним, інших залишає байдужими, а ще комусь видається неприємним. Цей Phantom – чудовий тому приклад.

М’яко кажучи, цей Rolls-Royce Phantom викликає неоднозначні емоції. Особливо для тих, хто любить автомобілі та не дуже знається на сучасному мистецтві.

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Автовиробники, при нагоді, співпрацюють з відомими художниками та створюють арт-кари. Нещодавно ми розповідали про подібний мистецький проект BMW. Інша справа, коли за діло беруться художники без офіційної згоди виробника. В таких випадках народжуються “шедеври”, подібні тому, що показаний на фото.

Автором розписного Rolls-Royce Phantom став американський вуличний художник Бредлі Теодор. Автомобіль був сфотографований в Об'єднаних Арабських Еміратах, тому можна припустити, що він був створений на замовлення, тож вже має свого власника і просто чекає на нього в автосалоні. Невідомо хто є власником цього мобільного стріт-арта, але компанія Abu Dhabi Motors розмістила фотографії на своїй сторінці в Facebook з підписом: “Теодор потряс світ сучасного мистецтва цим вражаючим поєднанням кольорів, своєю пристрастю до моди та індивідуальністю. Ось що відбувається, коли мистецтво і розкіш об'єднуються в одному місці”

Фото: Rolls-Royce Phantom від Бредлі Теодора / Carakoom

Робота виконана у фірмовому стилі художника, давати оцінку його новому творінню залишимо мистецтвознавцям. Добре, хоч салон лімузина залишився недоторканним.

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