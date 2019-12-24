Кулинарные рецепты утверждают, что для запекания мяса в духовке нужно выставить температуру на 180-200 градусов по Цельсию. Однако оказывается, что достаточно и 80. Просто нужно немного больше времени. А вот духовка для этого может и не понадобиться.

Сейчас в Южном полушарии царит настоящее лето, температура на улице достигает 40оС. При этом воздух в закрытом пространстве прогревается значительно сильнее. Настолько, что салон автомобиля превращается в духовую печь.

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Стью Пенгелли из Австралии использовал свой старенький Datsun Sunny для запекания полуторакилограммового куска свинины, который просто положил на водительское сиденье. В тот день температура воздуха достигала 40оС, а в салоне закрытой машины была зафиксирована на отметке 81оС. В этом оказалось достаточно, чтобы за 10 часов приготовить вкусную сочную буженину.

"Я отслеживал температуру каждый час", – поясняет автор видео в комментариях. С семи утра до десяти салон прогрелся до 51 градусов, а уже в час пополудни достиг 80 градусов по Цельсию. Также Стю отмечает, что его старый автомобиль уже не имеет уплотнителей на окнах, а в крыше машины есть дырка от ржавчины – если бы салон был герметичнее, температура в салоне была бы еще выше.

Пенгелли говорит, что своим видео хотел показать, насколько опасно оставлять домашних животных или, тем более, детей в машине под солнцем.

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