Карп должен был попасть на рождественский стол в запеченном виде, но у него были другие планы.

62-летняя дама из Чехии возвращалась домой из магазина, где приобрела, среди прочих продуктов, живую рыбу. Пластиковый пакет с покупками она положила на переднее сиденье своей Skoda Felicia и это было ее большой ошибкой.

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Проезжая через село вблизи Ческа-Липа, водитель потеряла управление, сломала дорожный знак и врезалась в бетонный столб, из-за внезапного нападения на нее карпа. Рыба выпрыгнула из пластикового пакета прямо на колени женщины, от неожиданности она потеряла управление и съехала с дороги.



Фото: виновник аварии – карп / Novinky.cz

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы средней степени тяжести: медики отправили пострадавшую на вертолете в больницу с переломом в области лодыжки и ушибом грудной клетки.

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