Пришел сентябрь, и дети пошли в школу. Это существенно осложняет жизнь автомобилистам.

Наше младшее поколение – самые незащищенные и самые непредсказуемые участники дорожного движения. С началом учебного года школьников на дорогах становится очень много.

На дорогах. Водителям теперь снова приходится ожидать неожиданного появления детских фигурок в самых неподходящих для перехода улицы местах: из-за запаркованных машин, под красным сигналом светофора, около отруливающего от остановки автобуса. Особенно велик риск подобных явлений в излюбленных местах игр и маршрутов детворы: во дворах, рядом со скверами, заброшенными стройками.

Читайте также: Как дети в школу: как правильно возить ребенка на уроки

Трафик по утрам. Движение автомобилей в ранние часы стало более насыщенным, ведь многие дети добираются в школу на автомобилях родителей. Особенно нездорова транспортная суета, которая возникает возле престижных школ и модных гимназий: в пределах получаса перед началом занятий их лучше объезжать стороной.

Школьные автобусы. В сельской местности – своя специфика. За последние годы здесь было ликвидировано достаточно много школ, поэтому по утрам много детворы у мест отправки школьных автобусов. Не всегда ожидание происходит в присутствии взрослых, поэтому тут проезжающим водителям – особое внимание. По окончании уроков не все школьники дожидаются автобуса, поэтому дети дорогах между селами – не такая уж редкость. Это особенно опасно на узких дорогах без обустроенной обочины или в дождь, когда пешеходы двигаются по проезжей части, ведь идти по мокрому грунту или траве обочины неприятно.

Даже если переход регулируется светофором, водитель должен быть готов к тому, что дети могут неожиданно выбежать на дорогу на запрещающий сигнал.

На парковке. Учебный год – это не только уроки в школе и домашние задания, но и досуг, в том числе и во дворе. А он, как известно, не всегда бывает культурными. Дети могут, умышленно или нечаянно, повредить ваш стоящий во дворе автомобиль: мячом, велосипедом, пиротехникой и т.п. Поэтому старайтесь парковаться подальше от мест, которые облюбовали для своих развлечений дети. Имеются в виду не только песочницы и карусели, но и различного рода неформальные укрытия – гаражи на задворках, старые сараи, густые кустарники.

Светоотражающие жилеты или хотя бы фликеры в виде браслета или брелока - эффективное средство обозначить ребенка на дороге в темное время. Чиновники Украины недавно говорили о программе по внедрению таких средств безопасности.

Рекомендация Авто24

Лето прошло – меняется не только погода. Водителю приходится уходить от летней модели поведения и настраиваться на другой сезон. Так что изменения рода опасностей на дороге нужно воспринимать лишь как часть сезонных особенностей, неизбежных и от нас независящих. Будьте внимательны и удачных вам поездок!

Читайте также: Дорожные знаки для детей: как приучить сызмала