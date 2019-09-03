Прийшов вересень, і діти почали ходити в школи. Як не крути, це істотно ускладнює життя автомобілістам.

Наше молодше покоління – найбільш незахищені і найбільш непередбачувані учасники дорожнього руху. З початком навчального року школярів стає значно більше на дорогах, особливо вранці та в обід.

На дорогах. Водіям доводиться чекати появи дитячих фігурок в найбільш несподіваних місцях: з-поміж запаркованих машин, під червоним сигналом світлофора, перед чи за автобусом. Особливо великий ризик їх появи – не лише поблизу шкіл, але й у дворах, поруч зі скверами, покинутими будівництвами тощо.

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Трафік вранці. Рух автомобілів в ранні години став більш насиченим, адже багато дітей добираються в школу на автомобілях батьків. Особливо нездорова транспортна метушня виникає біля престижних шкіл і модних гімназій: перед початком занять їх краще об'їжджати стороною.

Шкільні автобуси. У сільській місцевості – своя специфіка. За останні роки тут було ліквідовано досить багато шкіл, тому вранці багато дітвори скупчується біля місць відправки шкільних автобусів. Не завжди очікування відбувається в присутності дорослих, тому тут проїжджаючим водіям потрібна особлива увага. Після закінчення уроків не всі школярі чекають автобуса, тому діти на дорогах між селами – не така вже й рідкість. Це особливо небезпечно на вузьких дорогах без облаштованного узбіччя або в дощ, коли пішоходи рухаються по проїзній частині, адже йти по мокрому грунту або траві узбіччя неприємно.

Навіть якщо перехід регулюється світлофором, водій повинен бути готовий до того, що діти можуть несподівано вибігти на дорогу на заборонний сигнал.

На парковці. Навчальний рік – це не тільки уроки в школі і домашні завдання, а й дозвілля, в тому числі і у дворі. А воно, як відомо, не завжди буває культурними. Діти можуть, навмисно чи ненавмисно, пошкодити ваш автомобіль, який стояв у дворі: м'ячем, велосипедом, піротехнікою і т. п. Тому намагайтеся паркуватися подалі від місць, які облюбували для своїх розваг діти. Маються на увазі не тільки пісочниці і каруселі, але і різного роду неформальні укриття – гаражі на задвірках, старі сараї, густі чагарники.

Світловідбивні жилети чи бодай флікери у вигляди браслетів та брелоків – ефективний засіб позначити дитину на дорозі в темну пору. Урядовці України нещодавно говорили про програму із запровадження таких засобів безпеки.

Рекомендація Авто24

Літо пройшло – змінюється не тільки погода. Водієві доводиться йти від літньої моделі поведінки і налаштовуватися на інший сезон. Так що зміни роду небезпек на дорозі потрібно сприймати лише як частину сезонних особливостей, неминучих і від нас незалежних. Будьте уважні і вдалих вам поїздок!

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