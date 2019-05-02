Немецкий автопроизводитель привлек талантливого художника для создания иллюзии "идеального взрыва" машины.

В этом году Audi отмечает десятую годовщину рождения двигателя V10, который используют суперкары Audi и Lamborghini. В рамках праздничных мероприятий механики под руководством дизайнера разобрали Audi R8 на “атомы”.

Также интересно: Bugatti La Voiture Noire за 18 миллионов долларов поселится в гараже Криштиану Роналду

В честь десятилетия знаменитого мотора компания из Ингольштадта представила особую серию суперкаров Audi R8 Decennium за $215 тысяч, при том что базовая модель, после обновления, стоит меньше $160 тысяч.

Но этого оказалось мало, и фирма пригласила Фабиана Оэфнера приобщиться к особому проекту, о котором производитель говорит, что это “самый медленный арт-объект из когда-либо созданных Audi”. Оэфнер ранее уже делал подобный трюк со "взрывом" Lamborghini Miura. Медленный, потому что работа над дезинтеграцией суперкара длилась много часов и требовала помощи дюжины людей.

Работа над проектом показана в видео, а результат можно приобрести – Audi выпустила постеры со “взрывной R8” размером 32х75 см, которые оценила в $24,95 в США.

Также интересно: Автошкола проводит практическое обучение на Lamborghini Aventador