Німецький автовиробник залучив талановитого художника для створення іллюзії "ідеального вибуху" машини.

Цього року компанія Audi відзначає десяту річницю народження двигуна V10, який використовують суперкари Audi та Lamborghini. У рамках святкових заходів механіки під керівництвом дизайнера розібрали Audi R8 на “атоми”.

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На честь десятиліття уславленого мотора компанія з Інгольштадту представила особливу серію суперкарів Audi R8 Decennium за $215 тисяч, при тому що базова модель, після оновлення, коштує менше $160 тисяч.



Та цього виявилось замало і фірма запросила Фабіана Оефнера долучитись до особливого проекту, про який виробник говорить, що це “найповільніший арт-об’єкт з будь-коли створених Audi”. Оефнер раніше вже виробляв подібний трюк з “вибухом” Lamborghini Miura. Повільний, тому що робота над дезінтеграцією суперкара тривала багато годин і потребувала допомоги дюжини людей.



Робота над проектом показана у відео, а результат можна придбати – Audi випустила постери з “вибуховою R8” розміром 32х75 см, які оцінила у $24,95 в США.

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