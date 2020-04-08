Один из автомобилей уже продан, осталось шесть.

Благородный широкий жест для небольшой частной компании. И, в то же время, хороший способ для собственной промоции.

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Ash Crest Collection из города Форт-Уэйн в штате Индиана отдаст 100% выручки от продажи 7 спорткаров местным семьям и мелким предпринимателям, пострадавшим от вируса. Один из автомобилей уже нашел нового владельца – Porsche 911 GT3 2004 года выпуска.

В списке доступных машин остались Chevrolet Corvette 1966 года, Chevrolet Corvette 1967 года, Ferrari F40 Spider 2006 года, Ferrari F430 Spider 2007 года, Lamborghini Gallardo LP560-4 2007 года и Porsche 911 GT2 RS 2018 года. Дилер не разглашает цены на эти машины, однако все они имеют определенные особенности. Так, Porsche оснащен пакетом Weissach, Ferrari F40 – редкой шестиступенчатой механикой, как и Gallardo, а Ferrari F430 – из коллекции Ming.



Сейчас США больше всего страдают от коронавируса. В стране объявлен карантин до конца апреля, однако не исключено, что он будет продлен до конца мая, поскольку ситуация с распространением заболевания все еще сложная.

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