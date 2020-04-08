Один з автомобілів вже проданий, залишилось шість.

Шляхетний широкий жест для невеликої приватної компанії. І, водночас, гарний спосіб для власної промоції.

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Ash Crest Collection з міста Форт-Вейн у штаті Індіана віддасть 100% виручки від продажу 7 спорткарів місцевим родинам та дрібним підприємцям, що постраждали від вірусу. Один з автомобілів вже знайшов нового власника – Porsche 911 GT3 2004 року випуску.

У списку доступних машин залишились Chevrolet Corvette 1966 року, Chevrolet Corvette 1967 року, Ferrari F40 Spider 2006 року, Ferrari F430 Spider 2007 року, Lamborghini Gallardo LP560-4 2007 року та Porsche 911 GT2 RS 2018 року. Дилер не розголошує ціни на ці машини, однак усі вони мають певні особливості. Так, Porsche оснащений пакетом Weissach, Ferrari F40 – рідкісною шестиступінчатою механікою, як і Gallardo, а Ferrari F430 – з колекції Ming.



Наразі США найбільше потерпають від коронавірусу. У країні оголошено карантин до кінця квітня, однак не виключено, що його буде подовжено до кінця травня, оскільки ситуація з поширенням захворювання все ще складна.

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