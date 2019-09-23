Наводнение вызвал тропический штром "Имельда".

На юго-востоке США разгулялась стихия – тропический шторм “Имельда” принес с собой ливни, которые затопили поверхность метровым слоем воды.

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“Имельда” уже стала самым разрушительным и масштабным ураганом в истории штатов Техас и Луизиана. Спасаясь от стихии, свои дома покинули более двух тысяч человек. Об имуществе, пусть какое оно ценное, в такое время некогда позаботиться.

Владельцу дилерского центра McLaren Houston не позавидуешь. От стихии под водой оказались более десятка суперкаров 570S и 720S. Начальная стоимость таких машин составляет 195 500 и 284 000 долларов соответственно. Вместе вся парковка стоит более трех миллионов.

На удивление, для McLaren Houston история закончилось довольно хорошо. Сообщается, что на опубликованном снимке стоянка дилерского центра отражена в самом разгаре событий, после чего вода быстро спала и машины не получили повреждений.

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