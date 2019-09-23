Повінь спричинив тропічний штром "Імельда".

На південному сході США розгулялась стихія – тропічний шторм “Імельда” приніс із собою зливи, які затопили поверхню метровим шаром води.

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“Імельда” вже стала найбільш руйнівним та наймасштабніших буревіїв в історії штатів Техас та Луізіана. Рятуючись від стихії, свої будинки покинуло більше двох тисяч людей. Про майно, хай яке цінне, у таку годину немає часу подбати.

Власнику дилерського центру McLaren Houston не позаздриш. Від стихії під водою опинилося більше десятка суперкарів 570S і 720S. Початкова вартість таких машин становить 195 500 і 284 000 доларів відповідно. Разом уся парковка коштує більше трьох мільйонів.



На диво, для McLaren Houston історія закінчилося досить добре. Повідомляється, що на опублікованому знімку стоянка дилерського центру відображена в самому розпалі подій, після чого вода швидко спала і машини не отримали пошкоджень.

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