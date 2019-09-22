Це потрібно почути!

В Україні цю модель прозвали "Кабаном" та "Слоном" і недарма. Седан мав видатні габарити та потужні об'ємисті мотори. Зазвичай тюнери посилювали природне звучання німецьких агрегатів, в тому числі "прямоточними" вихлопними системами з низьким звуком. Японці вирішили, що це нудно.

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Головний герой цього відео придбав свій S600 в непоганому стані на японському аукціоні. Комплектація автомобіля була досить простою, а під капотом седан мав 6-літровий V12 потужністю у 400 к.с. Пробіг складав 60 тисяч кілометрів. Раніше він 20 років перебував у одного власника і мав пристойний технічний стан.

Фото: Mercedes-Benz W140 S600 з особливою вихлопною системою / Сarakoom

З аукціону автомобіль одразу ж був відправлений в одну спеціалізовану місцеву майстерню, власник якої погодився виконати незвичайне замовлення. Фінальний чек за його послуги склав 12 500 доларів США. Грандіозна сума, враховуючи вік автомобіля. Однак висока ціна і складність роботи не зупинили замовника та виконавця. На роботи знадобилось кілька тижнів.



Славнозвісна японська толерантність проявилась і тут. Аби не бентежити оточуючих, наприклад у житлових кварталах, “формульний” звук можна вимкнути, натисканням кнопки.

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