Это нужно услышать!

В Украине эту модель прозвали "Кабаном" и "Слоном" и неспроста. Седан имел выдающиеся габариты и мощные объемистые моторы. Обычно тюнеры усиливали естественное звучание немецких агрегатов, в том числе "прямоточными" выхлопными системами с низким звуком. Японцы решили, что это скучно.

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Главный герой этого видео приобрел свой S600 в хорошем состоянии на японском аукционе. Комплектация автомобиля была достаточно простой, а под капотом седан имел 6-литровый V12 мощностью в 400 л.с. Пробег составлял 60 тысяч километров. Ранее он 20 лет находился у одного владельца и имел приличное техническое состояние.

Фото: Mercedes-Benz W140 S600 с особой выхлопной системой / Сarakoom

С аукциона автомобиль сразу же был отправлен в одну специализированную местную мастерскую, владелец которой согласился выполнить необычный заказ. Финальный чек за его услуги составил 12,5 тысяч долларов США. Грандиозная сумма, учитывая возраст автомобиля. Однако высокая цена и сложность работы не остановили заказчика и исполнителя. На работы понадобилось несколько недель.

Знаменитая японская толерантность проявилась и здесь. Чтобы не смущать окружающих, например в жилых кварталах, “формульный” звук можно выключить, нажатием кнопки.

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