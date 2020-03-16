Концерн Fiat Chrysler Automobiles зарегистрировал несколько довольно странных названий, назначение которых пока неизвестно.

Несколько дней назад Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало заявку концерна Fiat Chrysler Automobiles на шесть новых товарных знаков, которые могут быть использованы для будущих моделей или концептов.

Читайте также: Ford почти распродал первую партию электрических кроссоверов Mustang Mach-E

Список названий является нетипичным для актуальной системы именования автомобилей Fiat-Chrysler, однако некоторые из этих терминов намекают на предназначение для американских машин: Apache, Farout, Orange Peelz, Shocker, Tomahawk и Top Dog.

“Апач” и “Томагавк” прекрасно подходят для использования маркой Jeep, ведь марка уже использовала название индейского племени раньше – Jeep Cherokee, да еще и созвучный термин Trailhawk для особой комплектации внедорожника.

Название “Top Dog” (сленг: “лучший в своем деле”) также вполне соответствует имиджу производителя джипов. Даже “Farout” (“очень далекий”) согласуется с идеологией этой марки. А вот назначение названий "Orange Peelz" ("апельсиновая кожура") и "Shocker" - несколько действительно необычное.

Впрочем, последний термин вполне хорошо подходит для электрокара, поэтому настоящей загадкой остается только “Апельсиновая корка”.

Также интересно: В Украине продают монстр-пикап для постапокалипсиса (фото)