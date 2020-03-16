Концерн Fiat Chrysler Automobiles зареєстрував кілька досить дивних назв, призначення яких поки що невідоме.

Кілька днів тому Відомство з патентів і товарних знаків США (USPTO) зареєструвало заявку концерну Fiat Chrysler Automobiles на шість нових товарних знаків, які можуть бути використані для майбутніх моделей або концептів.

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Список назв є нетиповим для актуальної системи іменування автомобілів Fiat-Chrysler, однак деякі з цих термінів натякають на призначення для американських машин: Apache, Farout, Orange Peelz, Shocker, Tomahawk і Top Dog.

“Апач” та “Томагавк” чудово підходять для використання маркою Jeep, адже марка вже використовувала назву індіанського племені раніше – Jeep Cherokee, та ще й співзвучний термін Trailhawk для особливої комплектації позашляховика.

Назва “Top Dog” (сленг: “кращий у своїй справі”) також цілком відповідає іміджу виробника джипів. Навіть “Farout” (“дуже далекий”) узгоджується з ідеологією цієї марки. А от призначення назв “Orange Peelz” (“апельсинова шкірка”) та “Shocker” – дещо справді незвичайне.

Втім, останній термін цілком добре підходить для електрокара, тож справжньою загадкою залишається тільки “Апельсинова шкірка”.

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