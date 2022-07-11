Novitec представила тюнинг для флагманской Ferrari. Ателье подготовило очередной комплект доработок для суперкара SF90 Stradale.

Немецкое ателье Novitec, специализирующееся на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило новый вариант модернизации самого быстрого серийного Ferrari.

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Для гибридного купе SF90 Stradale подготовили комплексный тюнинг, который позволяет улучшить не только внешний вид машины, но и меняет технические характеристики, улучшая параметры гибридной силовой установки относительно штатных.

Купе получило новые передние крылья из углеродного волокна со встроенными вентиляционными отверстиями для лучшей аэродинамики, а также карбон появился на капоте, корпусах зеркал, боковых порогах, окнах задней части и боковых воздухозаборниках. Задняя часть кузова отличается большим спойлером типа "утиный хвост", сочетающимся со спойлером на крыше и развитым диффузором, а также декором крышки моторного отсека.

Novitec утверждает, что эти детали предназначены не только для наружного декора, поскольку они были разработаны с использованием аэродинамической трубы и создают большую прижимную силу, улучшают воздушный поток и охлаждение. Дополняют экстерьер суперкара 21-дюймовые диски Vossen, сочетающиеся с заниженной подвеской.

Уменьшение клиренса купе — не единственная техническая доработка. SF90 Stradale предложено установить новый блок управления двигателем Novitec N-Tronic и спортивную выхлопную систему, обеспечивающую поразительное увеличение в 110 лошадиных сил и 118 Нм крутящего момента. В результате тюнингованный Ferrari имеет в своем арсенале 1109 сил по сравнению с 1000-сильным стандартным автомобилем.