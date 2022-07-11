Novitec представила тюнінг для флагманської Ferrari. Ательє підготувало черговий комплект доробок для суперкара SF90 Stradale.

Німецьке ательє Novitec, яке спеціалізується на доопрацюванні у тому числі розкішних та ультрасучасних автомобілів, представило новий варіант модернізації найшвидшого серійного Ferrari.

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Для гібридного купе SF90 Stradale підготували комплексний тюнінг, який дозволяє покращити не тільки зовнішній вигляд машини, але й змінює технічні характеристики на краще, покращуючи параметри гібридної силової установки щодо штатних.

Купе отримало нові передні крила з вуглецевого волокна з вбудованими вентиляційними отворами для кращої аеродинаміки, а також карбон з'явився на капоті, корпусах дзеркал, бічних порогах, вікнах задньої частини та бічних повітрозабірниках. Задня частина кузова відрізняється великим спойлером типу "качиний хвіст", який поєднується зі спойлером на даху та розвиненим дифузором, а також декором кришки моторного відсіку.

Novitec стверджує, що ці деталі призначені не тільки для зовнішнього декору, оскільки вони були розроблені з використанням аеродинамічної труби та створюють велику притискну силу, покращують повітряний потік та охолодження. Доповнюють екстер'єр суперкара 21-дюймові диски Vossen, які поєднуються із заниженою підвіскою.

Зменшення кліренсу купе — не єдине технічне доопрацювання. SF90 Stradale запропоновано встановити новий блок керування двигуном Novitec N-Tronic і спортивну вихлопну систему, що забезпечує вражаюче збільшення в 110 кінських сил і 118 Нм крутного моменту. У результаті тюнінгований Ferrari має у своєму арсеналі 1109 сил у порівнянні з 1000-сильним стандартним автомобілем.

Допрацьований SF90 розганяється з 0 до 100 км/год за 2,4 секунди — на одну десяту швидше за стандартне купе, а максимальна швидкість становить 340 кілометрів на годину. До переваг в ательє відносять найкращий відгук на натискання педалі газу та меншу затримку при розгоні з будь-якої швидкості. Крім купе Ferrari SF90, незабаром аналогічний комплект доробок Novitec запропонують і для родстера Ferrari SF90 Spider.