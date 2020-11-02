ВСУ могут получить на вооружение новую боевую машину: она разгоняется до 180 км/ч, фото

Украинская компания КИП "Inguar" представила командованию ДШВ ВС Украины концепт легкой тактической колесной боевой машины, которую предприятие разработает специально для военных.

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Транспортер переднего края заинтересовал присутствующих на конференции по вопросам применения и развития автомобильной, бронетанковой техники тем, что он может быть десантирован с самолета, а еще имеет уникальную проходимость. Он рассчитан на 10 человек.

Максимальная скорость транспортера 180 км/ч, а по бездорожью может ехать со скоростью до 100 км/час.

В компании отметили, что боевая машина может быть оборудована минометным противотанковым комплексом, противотанковым комплексом "Амулет" с 2 ракетами, пулеметами 7,62, 12,7 и 14,5 мм и другими видами вооружения.

Отмечается, что платформа будет иметь относительно низкую стоимость и широкий диапазон применения. На трансортере можно перевозить личный состав и грузы, эвакуировать раненых.