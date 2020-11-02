ЗСУ можуть отримати на озброєння нову бойову машину: вона розганяється до 180 км/год, фото

Українська компанія КВП "Inguar" презентувала командуванню ДШВ ЗС України концепт легкої тактичної колісної бойової машини, яку підприємство розробить спеціально для військових.

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Транспортер переднього краю зацікавив присутніх на конференції з питань застосування і розвитку автомобільної, бронетанкової техніки тим, що він може бути десантований з літака, а ще має унікальну прохідність. Він розрахований на 10 осіб.

Максимальна швидкість транспортера 180 км/год, а по бездоріжжю може їхати зі швидкістю до 100 км/год.

У компанії зазначили, що бойова машина може бути обладнана мінометним протитанковим комплексом, протитанковим комплексом "Амулет" з 2 ракетами, кулеметами 7,62, 12,7 та 14,5 мм та іншими видами озброєння.

Зазначається, що платформа матиме відносно низьку вартість та широкий діапазон застосування. На трансортері можна перевозити особовий склад та вантажі, евакуювати поранених.