МВД инициирует закупку электромобилей для патрульной полиции. В качестве альтернативы Mitsubishi Outlander PHEV рассматривают электрические Hyundai Kona.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский сегодня, 6 сентября, во время презентации приоритетных направлений и проектов МВД.

Читайте также: Нацполиция заказала 100 кроссоверов Kia Sportage

"Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары – может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом", – отметил он.