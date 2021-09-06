МВС ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції. Як альтернативу Mitsubishi Outlander PHEV розглядають електричні кросовери Hyundai Kona.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сьогодні, 6 вересня, під час презентації пріоритетних напрямів та проєктів МВС.

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"Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія за багатьма статтями витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари - може забезпечити велику економію для держави і для держбюджету загалом", - зазначив він.