Техосмотр легковых автомобилей в Украине может быть только коррупционным, поскольку количество центров технического контроля ничтожно малое и совершенно недостаточное для проведения честных проверок.

Глава Общественного союза "Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации" Игорь Черненко сообщил, что в Украине нет достаточного количества пунктов технического контроля для возвращения честного ТО для всех легковых автомобилей.

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"Если представить, что уже завтра приняли решение о введении обязательного технического контроля для легкового автотранспорта – это приведет к коллапсу. Потому что просто физически не будет у автовладельцев возможности пройти технический контроль. Количество субъектов (которые могут провести обязательный технический контроль, прим. ред.) значительно меньше, чем в странах Европы. Например, в Украине около 600 субъектов, а в соседней Польше 5 300 субъектов", сообщил Игорь Черненко.

Напомним, что после отмены коррупционного техосмотра в 2011 году общее количество ДТП на украинских дорогах уменьшилось. Согласно официальной статистике Национальной полиции, по состоянию на 2019 год количество ДТП, происходящих из-за неудовлетворительного технического состояния, меньше 1%.

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