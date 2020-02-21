Техогляд легкових автомобілів в Україні може бути лише корупційним, оскільки кількість центрів технічного контролю мізерно мала і абсолютно недостатня для проведення чесних перевірок.

Голова Громадської спілки "Суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації" Ігор Черненко повідомив, що в Україні немає достатньої кількості пунктів технічного контролю для повернення чесного ТО для усіх легкових автомобілів.

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"Якщо уявити що вже завтра прийняли рішення про впровадження обов’язкового технічного контролю для легкового автотранспорту – це призведе до колапсу. Тому що просто фізично не буде у автовласників можливості пройти технічний контроль. Кількість суб’єктів (які можуть провести обов’язковий технічний контроль, прим ред) значно менша ніж в країнах Європи. Наприклад в Україні близько 600 суб’єктів, а у сусідній Польщі 5300 суб’єктів", повідомив Ігор Черненко.

Нагадаємо, що після відміни корупційного техогляду в 2011 році загальна кількість ДТП на українських дорогах зменшилась. Згідно з офіційною статистикою Національної поліції станом на 2019 рік кількість ДТП, що відбуваються через незадовільний технічний стан менше 1%.

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