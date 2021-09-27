Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

Регистрация и перерегистрация автомобиля всегда остаются самыми популярными услугами сервисных центров МВД. Теперь доступна еще одна услуга онлайн – заключение договора купли-продажи.

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Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном вебпортале электронных услуг (“Дия”). Авторизовавшись, продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрами.

После положительного обработки администратором продавец и покупатель накладывают квалифицированные электронные подписи и договор считается заключенным.

Нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение полугода после вступления в силу указанного постановления Кабинета Министров Украины.