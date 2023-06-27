Если по предложению законопроект примут, при регистрации транспортного средства будет осуществляться проверка лица на долги за услуги ЖКХ.

Законопроект призван упростить выплату долгов для честных должников. Также в Верховной Раде рассматривается ограничение на покупку авто для других категорий лиц.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому должники за коммунальные услуги не смогут зарегистрировать автомобили при покупке. Об этом рассказала экс-глава Налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.

Правительственный законопроект №9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства" предусматривает запрет на покупку авто для определенных категорий лиц. В частности, от такой возможности могут лишиться должники за услуги ЖКХ.

При регистрации транспортного средства будет проводиться проверка, которая покажет, есть ли покупатель в Едином реестре должников. Если такая информация подтвердится, это лицо будет запрещено регистрировать авто.