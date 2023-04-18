Это необходимо сделать спустя год после въезда в страну.

Немецкий закон о необходимости регистрации иностранных автомобилей, если они уже больше года находятся в ФРГ, не действовал для украинских беженцев. Но недавно льготный период для них отменили, сообщает DW.

Федеральные земли Германии договорились не продлевать льготный период для украинских водителей.

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Власти Германии уже несколько месяцев не могли решить, что делать с автомобилями украинских беженцев. Общие правила говорят о том, что на машине с иностранной регистрацией нельзя ездить дольше года после переезда в Германию. Для многих украинских беженцев, прибывших на автомобиле, убегая от вооруженного российского нашествия, этот период уже закончился.

Правительства ряда земель высказывались, чтобы дать украинцам возможность ездить без регистрации еще год. Другие были против, указывая на то, что значительное количество автомобилей без регистрации будет в долгосрочной перспективе опасно для других участников дорожного движения. В частности, нельзя убедиться в исправности этих автомобилей из-за отсутствия техосмотра, а также невозможности проконтролировать наличие страхования. Кроме того, такие автомобили невозможно идентифицировать средствами автоматической фиксации, например из-за превышения скорости.

Поэтому на заседании комитета представителей земельных правительств по регистрации автомобилей в четверг 13 апреля было, наконец, принято решение: не продлевать действие льготного периода для украинских машин. Это означает, что все украинские автомобили после года пребывания в Германии должны быть поставлены на учет на общих основаниях. Впрочем, не уточняется, идет ли речь о первом въезде лица с целью получения убежища от войны или о дне ввоза автомобиля. Ведь иногда украинцы ввозят автомобили после нескольких месяцев пребывания в Германии. А некоторые въезжают и уезжают из страны.

Детали, как именно будет происходить процедура регистрации для украинских автомобилей, еще предстоит согласовать в течение следующих недель. В частности, открытым остается вопрос, как быть с выполнением действующего требования по предъявлению сертификата соответствия нормам ЕС для автомобилей, купленных в Украину или привезенных, скажем, из США. Такие сертификаты обычно невозможно получить в Германии, ведь их получение крайне сложно и обычно связано со значительными финансовыми затратами.

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Представители ряда земель в комментарии DW заявили, что ожидают окончательного согласования детальной процедуры регистрации украинских автомобилей на одном из межведомственных заседаний в начале мая. А некоторые земли сообщили, что из-за долгого периода согласования процедур продлили льготный период для украинских авто до 30 июня.

Другие земли, такие как Саксония-Ангальт и Нижняя Саксония еще в марте в одностороннем порядке заявили о продлении льготного периода до марта 2024 года. Будет ли отменено решение после окончательного согласования общей для всех земель процедуры, пока неизвестно.

За соблюдение предписания регистрации автомобилей отвечают земельные министерства внутренних дел. Эксплуатация незарегистрированного в Германии автомобиля после годового срока является административным правонарушением, которое может повлечь за собой штраф в размере 70 евро.

Процедура регистрации автомобиля в Германии предусматривает, в частности, прохождение техосмотра, подтверждение наличия германского полиса страхования гражданской ответственности и уплату годового автомобильного налога. Автомобиль из Украины нужно также растаможивать, но в случае оформления по процедуре переезда на постоянное место жительства заявитель может быть освобожден от уплаты пошлины.