Год спустя после начала войны беженцы из Украины, живущие на социальную помощь в Швейцарии, вынуждены продать свои автомобили, если они дороже помощи. Такова норма местных законов.

Когда в ноябре стало известно, что в скором времени беженцам, возможно, придется отдать свои автомобили, возникло большое недовольство. Только в Люцерне вскоре продать свои авто придется более 100 беженцев из Украины.

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Каждый живущий на социальную помощь через год после прибытия в Швейцарию должен повторно проверить свои активы. Правило также распространяется на беженцев из Украины со статусом защиты S: "Автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает размер активов для соответствующего размера домохозяйства", - говорится на сайте Швейцарской конференции социального обеспечения. В зависимости от кантона это обычно несколько тысяч франков.

Кантоны сейчас находятся в процессе внедрения правил. Например, отдел убежища и беженцев в кантоне Люцерн сказал по запросу: «Кантон Люцерн также причисляет транспортные средства к активам для людей со статусом защиты S. Если они превышают 4 000 франков на человека или 10 000 франков на семью, мы приказываем использовать их ». Люцерн поставил для этого срок в один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальное пособие прекращают на определенный период.

На данный момент в Люцерне зарегистрирован 141 беженец из Украины, владеющий транспортным средством. Согласно ответу правительства в феврале, 132 из них получили социальную помощь. Кантон предполагает, что "большинство зарегистрированных транспортных средств превышает норму активов". Если беглецы не выполняют просьбы о продаже автомобиля, стоимость автомобиля оценивается и включается в расчет социальной помощи.

«Речь идет о равном отношении ко всем остальным группам людей в Швейцарии, которые получают социальную помощь. Эти транспортные средства также относят к соответствующим активам», — говорят в Управлении по делам убежища и беженцев.

Согласно ответу правительства, на начало января в Люцерне проживало 3535 человек со статусом защиты S, что соответствует почти четырем с половиной процентам от почти 80 тысяч беженцев в Швейцарии. Из них 2755 получали социальную помощь, 141 из них имели автомобиль. Если вы экстраполируете эти цифры, по всей Швейцарии, вероятно, есть несколько тысяч беженцев с автомобилями.