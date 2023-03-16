Через рік після початку війни біженці з України, які живуть на соціальну допомогу у Швейцарії, змушені будуть продати свої автомобілі, дорожчі за суму допомоги. Така норма місцевих законів.

Коли в листопаді стало відомо, що незабаром біженцям, можливо, доведеться віддати свої автомобілі, виникло велике невдоволення. Лише в Люцерні невдовзі продати свої авто доведеться понад 100 біженцям з України.

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Кожен, хто живе на соціальну допомогу через рік після прибуття до Швейцарії, має повторно перевірити свої активи. Правило також поширюється на біженців з України зі статусом захисту S : «Автомобілі повинні бути продані, якщо їхня вартість перевищує розмір активів для відповідного розміру домогосподарства», - йдеться на сайті Швейцарської конференції соціального забезпечення. Залежно від кантону це зазвичай кілька тисяч франків.

Кантони зараз перебувають у процесі впровадження правил. Наприклад, відділ притулку та біженців у кантоні Люцерн сказав на запит: «Кантон Люцерн також зараховує транспортні засоби до активів для людей зі статусом захисту S. Якщо вони перевищують 4 000 франків на людину або 10 000 франків на сім’ю, ми наказуємо використати їх». Люцерн поставив для цього термін в один місяць. Залежно від того, скільки принесе продаж автомобіля, соціальну допомогу припиняють на певний період.

На цю мить у Люцерні зареєстрований 141 біженець з України, який володіє транспортним засобом. Згідно відповіді уряду в лютому, 132 з них отримали соціальну допомогу. Кантон припускає, що «більшість зареєстрованих транспортних засобів перевищує норму активів». Якщо втікачі не виконують прохання про продаж автомобіля, вартість автомобіля оцінюється і включається в розрахунок для соціальної допомоги.

«Йдеться про рівне ставлення до всіх інших груп людей у Швейцарії, які отримують соціальну допомогу. Ці транспортні засоби також зараховуються до відповідних активів», — кажуть в Управлінні у справах притулку та біженців.

Згідно з відповіддю уряду, на початок січня в Люцерні проживало 3535 осіб зі статусом захисту S, що відповідає майже чотирьом з половиною відсоткам від майже 80 тисяч біженців у Швейцарії. З них 2755 отримували соціальну допомогу, 141 з них мали автомобіль. Якщо ви екстраполюєте ці цифри, по всій Швейцарії, ймовірно, є кілька тисяч біженців з автомобілями.