Це потрібно зробити після року в'їзду в країну.

Німецький закон про необхідність реєстрації закордонних автомобілів, якщо вони вже більше року перебувають у ФРН, не діяв для українських біженців. Але нещодавно пільговий період для них скасували, повідомляє DW.

Федеральні землі Німеччини домовилися не подовжувати пільговий період для українських водіїв.

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Влада Німеччини вже кілька місяців не могла вирішити, що робити з автомобілями українських біженців. Загальні правила говорять про те, що на машині з іноземною реєстрацією не можна їздити довше, ніж рік після переїзду до Німеччини. Для багатьох українських біженців, які прибули автомобілем, тікаючи від збройної російської навали, цей період вже сплив.

Уряди низки земель висловлювалися за те, щоб дати українцям можливість їздити без реєстрації ще рік. Інші були проти, вказуючи на те, що значна кількість автомобілів без реєстрації становитиме у довгостроковій перспективі небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Зокрема, не можна впевнитись у справності цих авто через відсутність техогляду, а також неможливість проконтролювати наявність страхування. Крім того, такі автомобілі неможливо ідентифікувати засобами автоматичної фіксації, наприклад, через перевищення швидкості.

Тому на засіданні комітету представників земельних урядів з питань реєстрації автомобілів у четвер 13 квітня було, зрештою, ухвалене рішення: не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто. Це означає, що всі українські автомобілі після року перебування у Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах. Втім, не уточнюється, чи йдеться про перший в´їзд особи з метою отримання притулку від війни, чи про день ввезення автомобіля. Адже деколи українці ввозять автомобілі згодом, вже після місяців перебування у Німеччині. А деякі в’їжджають та виїжджають з країни.

Деталі, як саме буде відбуватися процедура реєстрації для українських автомобілів, ще мають узгодити протягом наступних тижнів. Зокрема, відкритим залишається питання, як бути з виконанням чинної вимоги пред'явлення сертифікату відповідності нормам ЄС для автомобілів, куплених в Україні або привезених, скажімо, із США. Такі сертифікати зазвичай неможливо отримати у Німеччині, адже їх отримання вкрай складне і зазвичай пов'язане зі значними фінансовими витратами.

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Представники низки земель у коментарі DW заявили, що очікують остаточного узгодження детальної процедури реєстрації українських автомобілів на одному з міжвідомчих засідань на початку травня. А деякі землі повідомили, що через довгий період узгодження процедур, подовжили пільговий період для українських авто до 30 червня. Інші земля, як-от Саксонія-Ангальт і Нижня Саксонія ще у березні в односторонньому порядку заявили про подовження пільгового періоду до березня 2024 року. Чи буде скасовано ці рішення після остаточного погодження спільної для всіх земель процедури, поки невідомо.

За дотримання припису щодо реєстрації автомобілів відповідають земельні міністерства внутрішніх справ. Експлуатація незареєстрованого у Німеччині автомобіля після річного терміну є адміністративним правопорушенням, яке може потягнути за собою штраф розміром у 70 євро.

Процедура реєстрації автомобіля у Німеччині передбачає, зокрема, проходження техогляду, підтвердження наявності німецького полісу страхування цивільної відповідальності та сплату річного автомобільного податку. Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявник може бути звільнений від сплати мита.