Від початку війни до кінця вересня кордон з Польщею перетнули понад 6 мільйонів громадян України. Значна частина з них приїхала на автомобілях. За оцінками експертів, що базуються на даних Прикордонної служби Польщі, наразі в ЄС перебувають понад 600 тисяч легкових автомобілів з українськими номерами.

З початком повномасштабної війни велика кількість українців була змушена тимчасово покинути Україну. Багато хто виїжджав автомобілем та продовжує користуватися на території Європейського Союзу. Експерти Інституту досліджень авторинку разом із польськими колегами вияснили, які є нюанси користування автомобілями з українськими номерами за кордоном.

Також цікаво у Польщі почнуть штрафувати пішоходів за неправильний одяг

За інформацією Міністерства інфраструктури Польщі, усі автомобілі, зареєстровані в Україні та якими керують українці, що приїхали внаслідок війни, розглядаються як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі, відповідно до положень Віденської конвенції, підписантами якої є як Польща, так і Україна.

Щоб підпадати під дію цієї Конвенції, автомобіль повинен належати фізичній або юридичній особі, постійне місце проживання якої знаходиться за межами Польщі, не бути зареєстрованим в країні та бути тимчасово ввезеним до неї. Тоді умови, яким має відповідати транспортний засіб у міжнародному сполученні, визначаються лише Законом про дорожній рух Польщі. А положення цього документа не вимагають реєстрації тимчасово ввезених транспортних засобів..

Проте не все так просто: є інші зобов’язання, митні. У більшості випадків при в’їзді з України на територію Євросоюзу автомобілі автоматично поміщаються у митний режим тимчасового ввезення, що обмежує дозволений термін перебування такого авто. Так, протягом 6 місяців автомобіль має бути випущений у вільний обіг в Польщі або вивезений за межі ЄС. Цей термін переривається і починається знову, якщо власник авто виїжджає за межі ЄС і повертається. Подібне (тільки навпаки) існувало кілька років тому в Україні, коли українці масово користувалися автомобілями з польською реєстрацією, так званими «євробляхами». Також можливе продовження цього терміну керівником митниці та податкової служби за місцем перетину кордону за клопотанням власника автомобіля, який на ньому в’їхав на митну територію ЄС.

У разі наміру змінити постійне місце проживання громадянина України до Польщі передбачено порядок митного оформлення авто зі звільненням від ввізного мита, пояснює Міністерство фінансів Польщі. Під таку процедуру можуть потрапити автомобілі, що використовувалися щонайменше 6 місяців у третій країні особою, яка переселяється до Польщі, із подальшою забороною продажу протягом 12 місяців та зобов’язанням використовувати авто з тою ж ціллю (тобто, якщо авто було особисте, ви не зможете використовувати його для комерційної діяльності).

Однак згідно зі ст. 11 Регламенту, що встановлює систему митних пільг Євросоюзу, для осіб, котрі змушені змінити місце проживання з України до Польщі внаслідок війни, митні органи можуть відмовитися від застосування обмежень щодо:

вимоги бути власником авто в Україні не менше 6 місяців;

необхідності використання автомобіля за тим же призначенням у Польщі;

обмежень щодо можливості оформити за пільговими умовами комерційні транспортні засоби та ті авто, котрі використовуються для заробітку;

заборони продажу протягом 12 місяців.

Таким чином, транспортні засоби, ввезені вимушено переселеними громадянами України, незалежно від строку їх володіння та користування в Україні, можуть використовуватися за будь-яким призначенням та продаватися в будь-який момент після реєстрації в Польщі. Але тільки після митного оформлення.

Оскільки більшість українців в’їхали до ЄС у перші місяців повномасштабної війни, період легального використання автомобіля підходить до кінця або ж уже завершився. Тож власники транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, повинні вирішити, що робити далі: вивезти авто за межі ЄС чи поставити там на облік.

Також у тему коли потрібно ставити на облік українське авто у Польщі?

Розмитнювати авто з України в Польщі невигідно

В Європейському Союзі існує одна економічна зона. Це означає, що під час імпорту товарів з країн-членів ЄС потрібно платити значно менше податків у порівнянні з товарами, що ввозяться із третіх країн.

За інформацією Міністерства інфраструктури Польщі, для реєстрації авто, імпортованих з-за меж Євросоюзу, необхідно додати підтвердження митного оформлення та сплати усіх обов’язкових платежів. Наприклад, за автомобілі з України в Польщі необхідно сплатити мито (10% від вартості), ПДВ (23% від вартості) та акциз, який залежить від об’єму двигуна і може становити до 18,6% від митної вартості автомобіля. Загальна сума розмитнення автомобіля з України в Польщі може становити до 50% його вартості.

Також обов’язково потрібно пройти технічний огляд автомобіля, адже закон не дозволяє реєструвати в Польщі автомобілі, що не відповідають базовим вимогам щодо його стану. Наприклад, вирізаний каталізатор або підтікання моторної оливи може бути перешкодою для реєстрації.

Водночас варто пам’ятати, що ринкова ціна на автомобілі в Польщі нижча, ніж в Україні, іноді у два-три рази. Тобто навіть без сплати митних платежів реєструвати авто з України в Польщі в більшості випадків просто невигідно. Винятком можуть бути лише ретро-автомобілі в колекційному стані, ціна на які в Польщі може бути навіть вищою, ніж в Україні.

До речі українець зібрав одну з найбільших колекцій Porsche у світі

Закон не дозволяє продавати українське авто в Польщі

Здавалося б, логічно: якщо невигідно поставити машину на облік у Польщі, її треба продати. Однак тут не все так просто: зареєстрований в Україні автомобіль, тимчасово ввезений до ЄС, закони не дозволяють — як Польщі, так і України.

Так, чинні українські нормативно-правові акти не передбачають можливості продажу автомобіля за кордоном, оскільки для укладення договору купівлі-продажу як покупець, так і продавець повинні фізично перебувати в Україні. Просто написати договір від руки, як це працює в Польщі, неможливо.

З іншого боку, тимчасово ввезений до Польщі автомобіль не можна продати без дозволу митниці, адже, щоб випустити будь-який товар у вільний обіг, необхідно пройти митне оформлення та сплатити всі збори.

Така ситуація породжує низку проблем: по-перше, додаткові витрати часу та грошей на поїздку в Україну та з України; по-друге, ще не всі українці отримали документи, які б дозволяли їм вільно перетинати кордон з можливістю повернення до ЄС. Тому в соціальних мережах можна побачити багато оголошень про продаж автомобілів, зареєстрованих в Україні, на території Польщі. При цьому угода відбувається «під чесне слово», без належного юридичного оформлення. Тобто, людина купує машину (зазвичай за ціною нижчою від ринкової в Україні), отримуючи лише свідоцтво про реєстрацію та обіцянку юридичного власника перереєструвати машину пізніше, і їде в Україну, де користується автомобілем, не переоформлюючи її на себе.

Ситуація ускладнюється тим, що багато українців виїхали не на власних автомобілях, а машинах родичів, друзів і навіть випадкових знайомих.

Також цікаво які ризики придбання авто "за техпаспортом"

Яким може бути рішення?

Очевидно, що така ситуація створює багато проблем як для українців, так і для поляків. Кожна країна має власні вимоги до транспортних засобів, що постійно пересуваються по дорогах загального користування. Наприклад, в Україні, на відміну від країн Євросоюзу, відсутній обов’язковий щорічний техогляд.

За даними Міністерства інфраструктури Польщі, тимчасово ввезені автомобілі відповідно до Віденської конвенції повинні відповідати загальним технічним вимогам, тобто бути справними. Проте відповідно до Закону про дорожній рух Польщі такі автомобілі не повинні проходити регулярний технічний огляд. Водій несправного автомобіля може бути оштрафованим лише після виявлення критичних несправностей під час зупинки на дорозі уповноваженими службами.

Оскільки частина українців після закінчення війни ймовірно залишиться в Польщі, може трапитись так, що тимчасово ввезені з України автомобілі все ж залишаться в Польщі назавжди. Тому назріває необхідність запровадження механізмів, які б могли розв’язати цю проблему. Наприклад, нещодавно Міністерство внутрішніх справ України, яке здійснює реєстрацію та облік транспортних засобів в Україні, анонсувало запуск мобільних сервісних центрів за кордоном. Там можна буде офіційно оформити купівлю-продаж автомобіля.

Також вже з середини грудня повинна запрацювати послуга продажу та перереєстрації автомобілів в мобільному додатку «Дія». Таким чином машину можна буде продати онлайн, не відвідуючи жодну установу, укласти електронний договір купівлі-продажу, підписати його електронним ключем та отримати електронне свідоцтво про реєстрацію, не відвідуючи жодну державну установу в Україні. Це також може бути рішенням для тимчасово вивезених автомобілів з України.

До речі у Дії з’являться права і техпаспорт англійською мовою

Проте, щоб ці механізми запрацювали, крім змін законів в Україні, необхідно легалізувати можливість зміни власника тимчасово ввезеного до Польщі автомобіля. Сьогодні такі дії вважаються порушенням митного законодавства Євросоюзу.

Альтернативним рішенням для тих, хто хотів би залишити своє авто в Польщі з можливістю повернутися на ньому в Україну після закінчення війни, могла б бути тимчасова реєстрація машин. Наприклад, в Україні зараз так реєструють автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога. Це дало б змогу з однієї сторони вести облік та контролювати такі тимчасово ввезені автомобілі в Польщу, але не вимагало б прийняття важких рішень від вимушено переселених українців.