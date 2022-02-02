У це важко повірити, але в Україні зібрано одну з найвражаючих колекцій Porsche. Причому у ній є як сучасні моделі, так і справжні класичні спорткари.

Мільйонер Станіслав Віленський з Дніпра зібрав одразу 30 авто німецької марки, причому серед них є справді рідкісні екземпляри.

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Довгий час про колекцію Porsche у Дніпрі знало лише обмежене коло людей, але нещодавно про неї написав фірмовий журнал Porsche Christophorus. Станіслав Віленський розповів, що закохався в авто німецької марки після того, як у 2005 році у Німеччині друг дав йому покататися на Porsche 911 GT3 у 996 кузові.

Зараз у колекції українця є, наприклад, один з ранніх Porsche 901 (спочатку 911 називався саме так) з порядковим номером 473. А ще – суперкар Porsche Carrera GT і навіть єдиний в Україні Porsche 959. Підозрюємо, що саме в Дніпро везли і ультраексклюзивний Porsche 911 Gemballa Slantnose.

Всі машини у відмінному стані та регулярно їздять. Повсякденне авто Станіслава Віленського - Porsche 911 GT3 991 з механічною КПП.

Точний склад колекції нам не відомий, але по фото ми постаралися розпізнати хоча б частину Porsche.

Спорткари Porsche із колекції Станіслава Віленського: