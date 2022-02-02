В это трудно поверить, но в Украине собрана одна из самых впечатляющих коллекций Porsche. Причем в ней есть как современные модели, так и настоящие классические спорткары.

Миллионер Станислав Виленский из Днепра собрал сразу 30 автомобилей немецкой марки, причем среди них есть действительно редкие экземпляры.

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Долгое время о коллекции Porsche в Днепре знали только ограниченный круг людей, но недавно о ней написал фирменный журнал Porsche Christophorus. Станислав Виленский рассказал, что влюбился в автомобиль немецкой марки после того, как в 2005 году в Германии друг дал ему прокатиться на Porsche 911 GT3 в 996 кузове.

Сейчас в коллекции украинца есть, например, один из ранних Porsche 901 (сначала 911 назывался именно так) с порядковым номером 473. А еще – суперкар Porsche Carrera GT и даже единственный в Украине Porsche 959. Подозреваем, что именно в Днепр везли и ультраэксклюзивный Porsche 911 Гембалла Слантнос.

Все машины в отличном состоянии и регулярно ездят. Повседневный автомобиль Станислава Виленского – Porsche 911 GT3 991 с механической КПП.

Точный состав коллекции нам не известен, но по фото мы постарались распознать хотя бы часть Porsche.

Спорткары Porsche из коллекции Станислава Виленского: