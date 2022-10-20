По всій Польщі розпочалася акція «Будь прикладом», яка триватиме до кінця року. Під час неї поліцейські будуть штрафувати пішоходів.

Цей захід полягає в тому, щоб нагадати та роз’яснити пішоходам, у тому числі людям похилого віку, про необхідність використання світловідбивних елементів на одязі, та правила безпечного пересування дорогою й тротуаром. Цим будуть займатися працівники поліції.

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Пішоходи, які пересуваються проїжджою частиною поза населеними пунктами, зобов’язані використовувати світловідбиваючі елементи у своєму одязі, й видимі для інших учасників дорожнього руху. За відсутність цих елементів можливий штраф становитиме 100 злотих. Також пішоходи, які рухаються узбіччям або дорогою, мають рухатися ліворуч, тобто назустріч зустрічному транспорту.

На 300 злотих буде оштрафовано пішохода, який користуватиметься телефоном або іншим електронним пристроєм під час виходу на дорогу або колію, в тому числі під час виходу на пішохідний перехід. Адже це знижує концентрацію, та зменшує можливість спостерігати за ситуацією на дорозі.

200 злотих загрожує пішоходам за вихід на проїжджу частину безпосередньо перед транспортним засобом, що рухається, в місцях, крім пішохідних переходів.