По всей Польше началась акция "Будь примером", которая продлится до конца года. Во время нее полицейские будут штрафовать пешеходов.

Это мероприятие состоит в том, чтобы напомнить и разъяснить пешеходам, в том числе пожилым людям, о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде, а также о правилах безопасного передвижения по дороге и тротуару. Этим будут заниматься сотрудники полиции.

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Пешеходы, которые передвигаются по проезжей части вне населенных пунктов, обязаны использовать светоотражающие элементы в своей одежде и видимые для других участников дорожного движения. При отсутствии этих элементов возможный штраф составит 100 злотых. Также пешеходы, которые двигаются по обочине или дороге, должны двигаться налево, то есть навстречу транспорту.

На 300 злотых может быть оштрафован пешеход, который будет пользоваться телефоном или другим электронным устройством при выходе на дорогу или улицу, в том числе при выходе на пешеходный переход. Ведь это снижает концентрацию и уменьшает возможность наблюдать за ситуацией на дороге.

200 злотых грозит пешеходам за выход на проезжую часть непосредственно перед движущимся транспортным средством в местах, кроме пешеходных переходов.